Persoon gewond in Best, vermoedelijk na val met fiets

Bestuurder gewond na eenzijdig ongeluk in Best

12:57 BEST - Een man is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Ringweg in Best. De man raakte op de rotonde bij de Koppelboor van de weg en reed tientallen meters door het plantsoen, waarna hij over een sloot reed en uiteindelijk tot stilstand kwam.