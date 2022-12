Peter en Joke de Koning hebben mooie herinneringen aan vijftig jaar horeca

‘Rooise Flemming’ maakt muziek in het Nederlands over studenten­pro­ble­men: ‘Doe die inflatie om de das’

SINT-OEDENRODE - Krap bij kas zitten door de krappe studiefinanciering of imagoschade oplopen door teveel te luisteren naar de negatieve stem in je hoofd. Bart van Helvoort (21) uit Sint-Oedenrode maakt muziek over deze onderwerpen onder de naam Burtsko.

24 november