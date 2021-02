Peter gaf muziekles en Oda stond klaar met snoeptrommel; diamanten paar in Sint-Oedenrode

‘Sluit station Best aan op toekomsti­ge Brainport­lijn’

28 januari BEST - ‘De volgende halte is: Station Best’. Als het aan de D66-fractie in de gemeente Best ligt, is dat in de toekomst te horen in de zelfrijdende voertuigen op de nog te realiseren Brainportlijn. ,,Onderzoek de mogelijkheden.”