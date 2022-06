Peter Willems (1937-2022): waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Muziek maken en anderen inwijden in de muziekmaterie; dat liep als een rode draad door het leven van Peter Willems. Hij formeerde gemakkelijk vriendengroepjes tot gelegenheidsorkestjes, was medeoprichter van verschillende kapellen, speelde zestig jaar bij NJA, veertig jaar in de hofkapel en richtte met Welzijnswerk zijn eigen Seniorenorkest op.