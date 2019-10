Piet Schriek, oud-burgemeester Sint-Oedenrode, overleden

Schriek was mede-eigenaar van familiebedrijf Schriek’s Koekfabriek in Oosterhout, waar hij in 1958 ging werken en in 1965 algemeen directeur werd. Daarnaast was hij actief in de lokale politiek. In 1970 werd hij gemeenteraadslid in Oosterhout en al in 1971 maakte hij door het aftreden van toenmalig wethouder Gerrit Brokx de stap van het wethouderschap, een functie die hij uiteindelijk twintig jaar uitoefende.