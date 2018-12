Plan voor kerk Son: 'We moeten 't niet te moeilijk maken'

Hoezee, het kerkgebouw blijft staan. Maar wat nu? Dat is zo ongeveer het stadium waarin de gemeente Son en Breugel zich bevindt als het gaat om de plannen rond de leegstaande Sint-Petrus' Bandenkerk in Son. Linksom of rechtsom wil de coalitie er een dorpshuis in zien te krijgen, terwijl het gebouw ook nog bijna of helemaal zelf in zijn energie zou moeten voorzien. Hoe dat kan en wat het mag kosten, moet de komende maanden verder worden onderzocht. Om vervolgens aan architecten de opdracht te verstrekken om met een schetsontwerp te komen.