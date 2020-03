Plan voor mooier pand aan Markt Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - De realisatie van het bouwplan Hart van Rooi, op de hoek Kapittelhof-Markt in Sint-Oedenrode, is een stap dichterbij gekomen.

De gemeente Meierij­stad heeft deze week goedkeuring gegeven aan het gewijzigde bouwproject Hart van Rooi, gelegen op en rond de locatie van het pand van de Rabobank Hart van de Meierij aan de Markt, hoek Kapittelhof. Van Stiphout Projectontwikkeling kan nu verder met het bouwplan.

Het bouwproject heeft al een lange geschiedenis. Al in 2012 werd een eerste stedenbouwkundige invulling gemaakt. Eind 2016 gaf de toenmalige gemeente Sint-Oedenrode toestemming voor een herontwikkelingsplan. Dat plan - drie appartementengebouwen met volledig ondergronds parkeren - bleek echter financieel niet haalbaar.

Parkachtige setting

Begin februari dit jaar heeft Van Stiphout een gewijzigde uitwerking gepresenteerd: niet drie, maar twee appartementengebouwen, met een kleinere parkeergarage. Marcel Merks van Van Stiphout: ,,In ons nieuwe ontwerp hebben we extra woon- en leefkwaliteit toegevoegd in de vorm van een parkachtige setting.”

Het definitieve plan Hart van Rooi, naar een ontwerp van Leenders Architecten uit Veghel, bestaat uit 57 appartementen en op de begane grond 600 vierkante meter commerciële ruimten. De appartementen bestaan uit 30 sociale huurwoningen, 4 sociale koopwoningen en 23 vrije sectorwoningen.



De sociale huurwoningen aan de Kapittelhof worden verhuurd door woningcorporatie Woonmey. Directeur Mark Wonders is blij met de gewijzigde plannen: ,,We hebben jarenlang gewerkt aan plannen waar draagvlak voor is. Heel mooi dat op deze prachtige plek in het hart van Sint-Oedenrode meer huurappartementen beschikbaar komen waar zo’n grote vraag naar is op dit moment.”

Wetthouder Jan Goijaarts is in zijn nopjes: ,,Met dit plan krijgt Sint-Oedenrode een mooier, beter in het beschermde dorpsgezicht passend gebouw aan de Markt. De vergroening zorgt voor een mooiere leefomgeving.” In dit stadium valt nog niks te zeggen over de start van de bouw van Hart van Rooi of de verkoop van de appartementen. Merks: ,,Eerst moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, en we weten uit ervaring dat het soms lang kan duren om een ontwikkeling te realiseren.”