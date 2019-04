PlatOO wil één schoolgebouw in Breugel

Martens praatte de Sonse politiek dinsdagavond in vertrouwen bij, en wil zeker nog niet alles over de plannen kwijt. ,,Vorige week hebben we een ouderavond gehad met beide scholen gezamenlijk. We zijn samen aan het werk met directies, personeel en de medezeggenschapsraden. We hebben een lijn van denken die we inmiddels gedeeld hebben.” Die lijn omvat in elk geval dat beide scholen in de toekomst in één gebouw terecht komen, bevestigt Martens. Op de vraag hoe, waar en wanneer precies, wil ze nog niet vooruit lopen. ,,Dat zijn de discussiepunten. We wegen die met alle partijen tegen elkaar af.”