Poëzie uit het kwetsbare hoofd van Bestse Kimberley

BEST - Kimberley van den Boogaard (31) uit Best wil met haar poëzieboek In mijn hoofd, uit mijn hoofd herkenning en steun bieden aan mensen met psychische problemen.

Juist in een tijd waar mentale gezondheid een flinke klap krijgt, hoopt ze met haar poëzieboek In mijn hoofd, uit mijn hoofd een kijkje te geven in het hoofd van iemand die psychisch kwetsbaar is.

,,Zelf heb ik een zware jeugd gehad met veel verschillende verslavingen en trauma’s”, vertelt Kimberley. Inmiddels woont ze in Eindhoven en doet ze vrijwilligerswerk als ervaringswerker bij de GGzE. Pas twee jaar geleden nam ze zelf de stap naar de hulpverlening. ,,Tot dan toe was de drempel voor mij simpelweg te hoog. Twintig jaar heb ik niet over mijn gevoelens durven praten.”

Emoties onder woorden brengen

Hoe ze in al die jaren dan gewerkt heeft aan haar eigen herstel? Door te schrijven, voornamelijk gedichten. ,,Ooit hadden we onszelf voor de klas moeten voorstellen op een creatieve manier. Ik had daarvoor een gedicht geschreven”, vertelt Kimberley. ,,Ik pakte dat er weer eens bij en dacht: misschien helpt dit me mijn emoties onder woorden te brengen.”

,,Ik vond het zo lastig om over mijn emoties te praten en omdat ik het niet kon vertellen, besloot ik het op te schrijven. Vanaf dat moment ben ik blijven schrijven.” Of het nu dag is of nacht. ,,De inspiratie komt wanneer ze komt.”

Donkerte

De uitgever gaf haar een uitstekende beoordeling toen ze haar manuscript toestuurde. ,,Ze waren heel enthousiast. Ik ga de donkerte in met mijn werk, maar ik klim er ook weer uit”, legt de schrijfster uit. ,,Dat wil ik ook meegeven: hoe erg het ook is, je kan er altijd weer uit komen.”

Ze hoopt met haar poëzie anderen een punt van herkenning te geven, maar ook hulpverleners en buitenstaanders een beter beeld te geven van wat er in iemand om kan gaan. ,,Er zit nog steeds een soort taboe op psychische problematiek, maar ik zeg altijd: mensen die psychisch kwetsbaar zijn, zijn niet gek of gevaarlijk, maar emotioneel uit balans. Dat geeft al een heel andere lading.”

Pesten

Hoe ze op het idee kwam om haar gedichten te bundelen en uit te geven? ,,Anderen gaven me het idee. Ik heb nog lang getwijfeld, maar ik dacht: Als ik zo iemand kan helpen, dan is het dat waard.” Toekomstplannen heeft ze ook al. ,,Ik hoop een project op te zetten om scholieren te vertellen wat pesten tot in je volwassen leven met je kan doen.” Zelf heeft ze vroeger veel met pesten te maken gehad. ,,Ik hoop dat mensen zich daarvan door voorlichting bewuster worden.”