Politie krijgt acht tips binnen over mislukte moordaanslag 39-jarige vrouw uit Best

BEST - De oproep die de politie deed over de moordaanslag op de 39-jarige vrouw uit Best heeft tot nu toe acht tips opgeleverd. Zij werd tijdens het buitenzetten van de vuilcontainer in haar arm geschoten door een man met een helm op. De daders zijn nog niet gepakt.

Er is nog geen gouden tip binnengekomen, laat de politie weten in Opsporing Verzocht. De politie is op zoek naar een man en vrouw die langsliepen rond het tijdstip van de aanslag. Zij hebben zich nog niet gemeld.

Een woordvoerder van de politie benadrukte in een eerdere uitzending dat het ‘bijna niet te geloven is wat er te zien is op de beelden’, waarop de dader duidelijk te zien is.

De vrouw die de moordaanslag overleefde vertelde in de uitzending van vorige week haar verhaal. ,,Het eerste wat ik wilde was overleven en naar binnen vluchten”, zegt ze over het bewuste moment. In de uitzending was een reconstructie te zien van de liquidatiepoging. Daarnaast werden beelden van een beveiligingscamera getoond.

Verband meerdere incidenten Eindhoven