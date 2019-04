Politie schoot dronken Pool in zijn been in Best

DEN BOSCH - Een Poolse man die in dronken toestand huisraad van zijn toenmalige vriendin vernielde en dreigde haar huis in brand te steken, werd destijds door de politie in zijn been geschoten.

De man had een ravage aangericht, de voorzitter van de rechtbank in Den Bosch somde het dinsdag even op. Een kast omver getrokken, serviesgoed aan diggelen, potten en pannen over de vloer, porselein stuk.

Whisky

De Pool Sebastian M. (44) uit Helmond was die dag in oktober 2017 niet in beste doen. Hij had 0,7 liter whisky op. Omdat zijn toenmalige partner, moeder van hun destijds driejarig zoontje, hem geen geld wilde lenen ontstond er ruzie. Daarbij zou M. een keukenmes dreigend bij het hoofd van de vrouw hebben gehouden.

De vrouw vluchtte het huis in Best uit, waarop M. haar een appje stuurde. Daarin beloofde hij de woning in brand te steken. En toen kwam de politie, die de ravage aantrof en probeerde M. tot bedaren te brengen. Dat lukte niet, hij was in alle staten.

Vuurwapen

Daar kwam bij dat de politie alarmerende informatie had over de Poolse man. Eerder was hij veroordeeld wegens bedreiging en wapenbezit, misschien had hij ook nu een vuurwapen voorhanden. De politie nam geen risico en schoot M. in zijn been.

M. zal de rest van zijn leven aan het vooral herinnerd worden, stelde zijn advocaat Bas Ruijters, want zijn knie raakte zwaar gehavend. Inmiddels is hij weer redelijk op de been, met hulp van pijnstillers. Doktoren hadden voorspeld dat M. niet meer zou kunnen werken, maar hij is momenteel aan de slag in de bouw en is bezig met de laatste uren taakstraf die zijn eerdere veroordeling hem opleverden.

Grof

Officier van justitie Mart de Bruijn wilde de recente gunstige rapporten van de reclassering over M. wel geloven, maar had het ook over ‘nogal uit de hand gelopen relationeel geweld.’ Dreigen met een mes en met brand, de officier vond het erg grof. Hij eiste een taakstraf van 150 uur, plus 180 dagen cel, waarvan 88 voorwaardelijk. Dat betekent dat M., die al 92 dagen vast zat, van de officier niet meer terug hoeft naar de gevangenis.

M. zelf zat er schuldbewust bij. Hij vertelde tussen enkele tranen door dat hij het afgelopen Paasweekeinde nog een fijne tijd had met de vrouw die hij destijds bedreigde, en van wie hij nu gescheiden leeft. Hun zoontje was er ook bij.

Vergoeding