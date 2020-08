Politie staakt zoektocht naar vermoedelijk Poolse man die in visvijver Ekkersweijer sprong

SON EN BREUGEL - De politie staakt de zoektocht naar de vermoedelijk Poolse man die donderdag in visvijver Ekkersweijer in Son en Breugel is gesprongen. Maandag werd de zoektocht nog voortgezet, maar de politie laat weten dat er niets nieuws naar boven is gekomen uit dat onderzoek.

,,Er is al gezocht met helikopters en we zijn nu in overleg binnen de politie met specialistische teams om de vervolgstappen te bespreken. Een zoektocht wordt vandaag in ieder geval niet hervat", laat een woordvoerster weten.

Donderdag, vrijdag en maandag hebben duikers al in het water gezocht. Die zoektochten leverden niets op. Tijdens de zoektocht is gebruikgemaakt van een duikteam en specialisten van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ) die sonarapparatuur in hebben gezet om de vijver af te zoeken.

Kleren aan de kant

Een getuige had donderdag gezien dat de man rond 15.45 uur in het water was gesprongen. De man had kort daarvoor zijn t-shirt en schoenen op de kant neergelegd. Omdat de man niet meer is gezien nadat hij het water inliep, startte de politie samen met hulpdiensten een zoektocht op.

Het gaat om een man met het volgende signalement: circa 60 jaar oud, donkere haren, 180 centimeter lang, blauwe korte broek. Kleding achtergebleven op de kant is een oranje t-shirt en witte Kappa-schoenen.

De politie hoopt dat het tonen van foto’s van zijn kleding in combinatie met zijn signalement tot zijn identiteit leiden. Volgens de woordvoerster waren er dinsdagmiddag nog geen nieuwe tips binnengekomen over de identiteit van de man. ,,We hebben alleen een melding ‘iemand zag iemand in het water gaan’ en meer niet. Er is geen officiële vermissing en dus geen identiteit bekend.”

