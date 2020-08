Politie zoekt nog steeds naar vermoedelijk Poolse man die in visvijver Ekkersweijer is gesprongen

Een getuige had donderdag gezien dat de man rond 15.45 uur in het water was gesprongen. De man had kort daarvoor zijn t-shirt en schoenen op de kant neergelegd. Omdat de man niet meer is gezien nadat hij het water in liep, startte de politie samen met hulpdiensten een zoektocht op.



Het gaat om een man met het volgende signalement: circa 60 jaar oud, donkere haren, 180 centimeter lang, blauwe korte broek. Kleding achtergebleven op de kant is een oranje t-shirt en witte Kappa-schoenen.



De politie hoopt dat het tonen van foto’s van zijn kleding in combinatie met zijn signalement tot zijn identiteit leiden.