Politieachtervolging vanuit België eindigt in buurt van Ikea in Son

Bemidde­laar moet boze buren bedaren in Son, gemeente start buurtbemid­de­lings­pro­ject

SON EN BREUGEL - Wie in Son en Breugel ruzie maakt met zijn buren, krijgt straks bezoek van een buurtbemiddelaar. De LEV-groep zoekt inwoners die vrijwillig willen bemiddelen bij burenconflicten in de gemeente. In Geldrop-Mierlo en Nuenen bestaan al langer soortgelijke teams.

5 augustus