Politiek Son en Breugel wil het anders; vergaderen bij clubs bijvoorbeeld

,,Wij doen altijd een vast rondje. Laten we het eens kriskras gaan doen’’, gaf Kees Vortman (VVD) in de commissie Algemene Zaken als voorbeeldje hoe de raadsleden zelf de vergaderingen anders kunnen inrichten. De commissie boog zich woensdag over het plan van aanpak voor bestuurlijke vernieuwing. Aanvankelijk was de opdracht van de Raadswerkgroep Bestuursstijl om ook met ideeën te komen voor verbetering van de onderlinge verstandhouding in de raad. Met de onverwachte komst van een vierde wethouder stapte de oppositie (Dorpsbelang, VVD en D66) uit protest uit de werkgroep. Nadat de gemoederen bedaard waren, zag de raad in dat verder praten over bestuurlijke vernieuwing door moest gaan, vooral omdat de gemeente de kloof tussen politiek en burgers kleiner wil maken.