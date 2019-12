Politiek Son toch akkoord met Slowlane

Nieuwe zwembad­lift in Best zorgt voor bevrijding

19 december BEST - Voor mensen met een lichamelijke beperking is zwemmen één van de beste manieren om aan hun conditie te werken. Voor een aantal van hen is een zwembadlift en vereiste om in en uit het water te komen. Toen de twintig jaar oude lift in zwemcentrum ZIB in Best de geest gaf was dat een flinke domper. Er is nu een nieuwe, mobiele zwembadlift gekomen.