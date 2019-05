Pool uit Helmond die dreigde met brand in Best krijgt geen taakstraf

DEN BOSCH - Een Poolse man die in dronken toestand dreigde het huis van zijn ex-vriendin in Best in brand te steken, hoeft van de rechtbank niet de taakstraf uit te voeren die de officier van justitie eiste.

Sebastian M. (44) uit Helmond krijgt wel een voorwaardelijke celstraf en moet zich laten helpen aan zijn alcoholverslaving. De rechtbank in Den Bosch weegt mee dat de Pool al 92 dagen vast zat en destijds door politie in zijn been is geschoten.

Ravage

De man had in oktober 2017 een ravage aangericht, de voorzitter van de rechtbank in Den Bosch somde het twee weken geleden even op. Een kast omvergetrokken, serviesgoed aan diggelen, potten en pannen over de vloer, porselein stuk.

M. was die dag niet in beste doen. Hij had 0,7 liter whisky op. Omdat de moeder van hun destijds 3-jarige zoontje, hem geen geld wilde lenen ontstond er ruzie. Daarbij zou M. een keukenmes dreigend bij het hoofd van de vrouw hebben gehouden.

Appje

De vrouw vluchtte het huis in Best uit, waarop M. haar een appje stuurde. Daarin beloofde hij de woning in brand te steken. En toen kwam de politie, die de ravage aantrof en probeerde M. tot bedaren te brengen. Dat lukte niet, hij was in alle staten. De politie nam geen risico en schoot hem in been.