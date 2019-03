Pool verdacht van steekpartij in migrantenhotel in Best

Wat Kamil T. bezielde, die nacht in november in Best en Oirschot, werd tijdens de zitting bij de Bossche rechtbank niet duidelijk. In een Polenhotel in Best richtte de man zware vernielingen aan. Dat was op camerabeelden duidelijk te zien. Wat niet geregistreerd werd, is het steken met een vleesmes van een bewoner van het pand. Wél te zien was dat hij even daarvoor rondliep met het mes, eerst met een schoon lemmet en later met bloed eraan. Ook op de broek van de man zaten bloedvlekken, zo bleek later.

Woonboerderij

In het Polenhotel, waar de man eerder woonde voordat hij naar een woonboerderij in Oirschot verhuisde, was de man vorig jaar maart ernstig mishandeld, vertelde hij. Maar of dit wellicht aanleiding was geweest voor een wraakactie, werd niet duidelijk.

In de nacht van 16 op 17 november vorig jaar was hij te gast op een feestje. Dat liep danig uit de hand, de sfeer zou van meet af aan grimmig zijn geweest. De man sloeg ramen en lampen kapot en ook een frisdrankautomaat moest er aan geloven. Even later zou hij een bewoner hebben gestoken.

Deze verklaarde bij de politie dat hij op de herrie van de vernielingen was afgekomen. Hij wilde hij de schade op video vastleggen. Toen de man, samen met een ander die gewapend was met een hockeystick, op zoek ging, kwam hij Kamil T. tegen, een mes in zijn ene hand en een stoel in zijn andere. Hij gooide met de stoel en zou de bewoner vervolgens in zijn rug hebben gestoken. Een wond van minstens 15 centimeter diep was het resultaat.

Biljartkeu

Diezelfde nacht zou de man ook de boel kort en klein geslagen hebben in de woonboerderij in Oirschot waar hij verbleef. Onder meer een aquarium, een cv-ketel en ramen werden vernield. Ook zijn eigen kamer kwam niet ongeschonden uit de strijd. De man ontkende met klem daarvoor verantwoordelijk te zijn; toen hij thuiskwam zag hij de ravage. Ook hier kwam een medebewoner kijken wat er aan de hand was. De Pool zou daarop gereageerd hebben met het doormidden slaan van een biljartkeu, op het hoofd van de ander.