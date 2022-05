Poppen- en knuffelconsultatiebureau in Nijnsel, voor alle ongemakken

NIJNSEL - Slechtziende poppen of knuffels met gebroken armpjes? Geen verdriet, want de dokter en zusters stonden woensdag klaar om ze van al hun ongemakken af te helpen.

Kinderen uit Nijnsel en omgeving konden voor een heus poppen- of knuffelconsult op het consultatiebureau in de Beckart in Nijnsel terecht. Sara van Gastel, één van de kinderen uit Nijnsel had haar pop meegebracht om haar te laten onderzoeken, terwijl haar moeder plaatsnam in de wachtkamer. ,,Mijn pop heet Noortje, ze heeft haar arm en been bezeerd en huilt ’s nachts veel. Ik haal haar dan uit bed, kijk of ze een vieze luier heeft en als dit zo is maak ik haar billetjes schoon. Het helpt alleen niet genoeg, daarom ben ik vandaag gekomen”, vertelt ze tegen de eerste zuster die haar inschrijving regelt en haar vraagt of haar pop goed eet en drinkt.

Haar inschrijfformulier wordt ingevuld en de zuster schrijft nog even nadrukkelijk op dat ze ook last heeft van hoofdpijn en niet goed slaapt. Sara mag met haar pop door naar de volgende kamer waar de tweede zuster op haar wacht. Daar wordt haar pop gemeten en gewogen, 41 cm lang en 7 pond. Door naar de volgende zuster, waar de bloeddruk wordt gecontroleerd, zijn de basisfactoren gelukkig allemaal in orde.

Rode billetjes

Tenslotte kan Sara bij de dokter terecht, waar het echt spannend wordt, wat zij voor haar pop kan betekenen. ,,Ze heeft een mooie luier aan”, zegt de dokter. “Ze heeft wel rode billetjes, daar zal ik eens een geschikt zalfje opsmeren.” Terwijl dat goed behandeld is, bestudeert de dokter ook de andere klachten. Er wordt een mooie pleister op haar arm geplakt, nog een spuitje tegen de pijn en haar been wordt ingezwachteld. Het moet er twee weken op blijven zitten. Ze kan in die tijd dus niet in bad, maar haar pop lacht weer.

Er wordt een controleafspraak ingepland en Sara krijgt nog wat pilletjes mee, één voor ’s morgens en één voor ’s avonds. Die haalt ze op bij de naastgelegen apotheek. Ze krijgt een tasje mee met daarin een kindertandenborstel, een kleurplaat, smarties als tabletjes en nog een mondkapje. Met nog een laatste advies dat ze haar pop vooral goed moet knuffelen, is Sara tevreden. En mocht ze nou toch blijven huilen, hoeft ze geen moment te twijfelen om de dokter nog eens te bellen.

Ze is goed geholpen, net als Eef van de Ven, die er deze woensdagmiddag ook is: ,,Ik heb mijn knuffel Pluijs meegebracht, ik slaap er altijd mee, maar hij heeft last van zijn staart. De dokter en de zusters hebben ernaar gekeken en hebben me pilletjes meegegeven. Als ik die aan mijn knuffel geef, dan wordt hij beter en hoef ik niet meer terug te komen.”