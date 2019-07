Poppenspel ontlokt veel reacties bij Rooise kleuters

"Dag lieve mevrouw de heks", roepen de kleuters keurig in koor als de heks tevoorschijn komt. Precies wat Jan Klaassen zijn attente publiek had opgedragen. Door die woorden te roepen konden de kinderen hem waarschuwen voor die boze heks. Een goede poppenspeler betrekt zijn jonge publiek bij het verhaal door veel vragen te stellen, waarop simpel ja of nee kan worden geantwoord. Hij houdt de aandacht van de kids ook vast door hen eenvoudige opdrachten te geven, zoals van een tot tien tellen of ze te laten roepen 'dag lieve mevrouw de heks'. En dat doet Luuk Petersen met zijn Poppentheater perfect. Daarnaast improviseert hij ook naar hartenlust. Want als hij de kinderen vraagt in welke dier hij de heks moet omtoveren, krijgt hij te horen 'kikker', waarop hij zegt "Nee, want die kikker kan een prins worden". Op de suggesties olifant en draak zeg hij 'Die passen niet in de kist", en betoveren in een muis of konijn is gewoon "te saai". Het moest natuurlijk een vlo worden. Die zat zo in het verhaal, en dat idee krijgt hij ook te horen als hij naar het allerkleinste diertje vraagt.