Populaire populieren langs A2 bij Best in week of zes tegen de vlakte

VideoBEST - In opdracht van Rijkswaterstaat is woensdag begonnen met het rooien van ruim tweeduizend populieren aan weerszijden van de snelweg A2 tussen Best-west en tankstation Ooiendonk.

De rijen bomen hebben jarenlang het beeld over een afstand van drieënhalve kilometer gedomineerd. In de zomermaanden zorgden ze, komend vanuit noordelijke richting, voor een fraaie groene ‘entree’ van Zuidoost-Brabant. Het zal nog jaren duren voordat deze aanblik volledig is hersteld.

De 25 jaar oude peppels verkeren in slechte staat. Tijdens een hevige storm in januari vorig jaar waaiden diverse bomen om en belandden op de snelweg. De 53 meest krakkemikkige exemplaren werden vorig jaar al gekapt; de komende zes, zeven weken volgen de resterende 2111 populieren.

Zeventigtal

Het rooien, door aannemerscombinatie Teredo/GFM Rondhout, gaat in hoog tempo. Per dag legt een zeventigtal bomen het loodje. Half februari moet de klus geklaard zijn, daarna moeten nog de ‘stobben’ worden weg gefreesd, meldt projectleider Bas de Leeuw van Rijkswaterstaat. ,,Voor het rooien worden drie velploegen ingezet, die ieder 700 bomen voor hun rekening nemen. Elke ploeg is uitgerust met een kraan met grijper. Deze houdt de boom vast, terwijl een zager de stam doormidden zaagt.”

Al het peppelhout blijft in Nederland, zegt De Leeuw. Staatsbosbeheer zorgt voor de verkoop van de 1600 populieren van de wegbeheerder. Het hout gaat onder meer naar klompenfabriek Nijhuis in Gelderland, weet de projectleider. De gemeenten Best en Boxtel, eigenaar van respectievelijk 283 en 235 bomen, zetten het hout af bij projecten die zich hebben aangemeld bij het platform wehoudenjulliehier.nl. Het hout zal duurzaam worden verwerkt, onder meer in de uitbreiding van dierentuin Best Zoo. Ook de gevel van het nieuwe bezoekerscentrum voor Het Groene Woud in de Bestse buurtschap De Vleut wordt met het peppelhout bekleed.

Quote We willen graag wat minder windgevoe­li­ge bomenlanen Bas de Leeuw, Rijkswaterstaat

In het najaar worden nieuwe populieren geplant. De Leeuw: ,,We willen graag wat minder windgevoelige bomenlanen. Vandaar dat we kiezen voor diverse soorten populieren, niet meer zoals de huidige monocultuur. Een diversiteit aan soorten is ook minder gevoelig voor ziekten.” Volgens de projectleider zal er een tijdje overheen gaan voordat de karakteristieke bomenlanen in ere zijn hersteld. De nieuwe boompjes zijn tussen de twee en vijf meter hoog als ze geplant worden. ,,Een populier groeit -als ie goed aanslaat- een meter per jaar. In vijf tot tien jaar hopen we weer forse lanen op deze plek te hebben”, aldus De Leeuw.