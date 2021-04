‘Potje’ voor zonnepanelen op daken van huizen nog niet leeg, Best verlengt opnieuw regeling

BEST - De gemeente Best gaat een jaar langer door met het zonne-energieproject ‘De Groene Zone’. Er zit nog steeds geld in het potje voor regeling, bedoeld om zo'n 350 huiseigenaren aan panelen op hun dak te helpen.

Van de vanaf 2018 beschikbare 1,8 miljoen euro is nog 580.000 euro over, blijkt uit recente cijfers. Inwoners kunnen daar aanspraak op maken en ontvangen dan een lening om zonnepanelen mee aan te schaffen. Op dit moment zijn er op die manier 242 installaties op daken van particuliere huishoudens in Best gerealiseerd. ,,Als gevolg van de coronacrisis zijn het afgelopen jaar minder aanvragen binnen gekomen dan op voorhand verwacht", stelt de gemeente, die toe wil naar 346 tot 366 installaties. ,,Om ons doel te bereiken is het nodig om het project te continueren tot 2022.”

Direct eigenaar

De Groene Zone - een samenwerkingsverband van twaalf regiogemeenten - koopt de panelen in en regelt de installatie. De panelen zijn daarna direct eigendom van de deelnemer. Na vijftien jaar aflossing tegen een lage rente kunnen ze nog zeker tien jaar op het dak blijven liggen en stroom opwekken, omdat de gemiddelde levensduur 25 jaar is. Omdat er geen eigen geld in hoeft te gaan kunnen ook mensen met een kleiner budget deelnemen, is de redenering.

Eigenlijk zou het project lopen tot in 2020. Toen werd ook al tot verlenging met één jaar besloten. Met het nieuwe besluit loopt de regeling in Best nu in ieder geval tot 1 april volgend jaar. Het grote doel van de deelnemende gemeenten is 7000 particuliere woningen van zonnepanelen voorzien.