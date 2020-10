‘Prachtinvestering’ of ‘blanco cheque’? Niet zes, maar tien miljoen nodig voor MFA in Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - De gemeente Meierijstad wil ruim 10 miljoen euro uittrekken voor de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in de wijk Kienehoef in Sint-Oedenrode. Dat terwijl er eerder ‘slechts’ zes miljoen euro was begroot.

Basisscholen De Springplank en Kienehoef, de kinderopvang, een sportvoorziening met twee zalen voor onderwijs en verenigingen, én een centrale wijkfunctie. Het moet allemaal onderdak krijgen in de MFA. ,,Met alles onder één dak, kunnen we de sociale binding en leefbaarheid in de wijk verder versterken”, luidde onlangs de argumentatie van wethouder Coby van der Pas om te gaan voor een ‘plus-variant’, ten opzichte van een gebouw met enkel de scholen en een gymzaal.

Prijskaartje

Die keuze heeft ook een prijskaartje. Eentje van 4,2 miljoen euro om precies te zijn, blijkt uit een brief van het college van B en W. Dat bedrag komt bovenop de kleine 6 miljoen die in 2018 al was begroot voor het complex. Met vier ton extra ‘voorbereidingskrediet’, komt het nieuwe bedrag onderaan de streep nu boven de 10 miljoen uit.

Een deel van het benodigde extra budget - zo'n 1,5 miljoen euro - is ‘onvermijdelijk’, stelt het college. Zo zijn de bouwkosten gestegen en werd eerder berekend dat er twee nieuwe scholen gebouwd zouden worden voor 300 leerlingen. Nieuwe prognoses komen nu op 355 leerlingen uit, stelt een voorlichter. ,,Dat betekent dat de totale oppervlakte met 266 vierkante meter toeneemt, hetgeen logischerwijs ook leidt tot hogere kosten.”

Miljoenen in de begroting

De 10 miljoen euro voor de MFA is door het college opgenomen in de meerjarenbegroting van Meierijstad. Ondertussen loopt er nog wel een haalbaarheidsonderzoek. Halverwege 2021 worden de uitkomsten voorgelegd aan de raad, die dan een besluit neemt over de nieuwbouw. Bij groen licht start de bouw waarschijnlijk in 2023 en is het complex een jaar later klaar.

,,De kostenstijging is fors, maar als we het als gemeente kunnen opbrengen is dit een fantastische investering”, zegt Maarten van Bakel van het CDA - lokaal de grootste partij - vooruitlopend op de besluitvorming. ,,De schoolgebouwen zijn verouderd en de MFA is een enorme verbetering voor de wijk.”

‘Betuweroute van Meierijstad’

Zijn collega-raadslid Laurens van Voorst van HART vraagt zich juist af of de gemeente de kosten wel in de hand heeft. ,,Al na twee jaar zijn prognoses achterhaald en stijgen de kosten enorm. Als we niet uitkijken, wordt dit de Betuweroute van Meierijstad", zegt hij, doelend op de spoorlijn waarvoor het budget keer op keer werd overschreden.

Van Voorst wijst onder meer op de op dit moment nog niet berekende kosten voor een eventuele turnhal, de (her)inrichting van de openbare ruimte en de tijdelijke huisvesting voor scholieren tijdens de bouw. ,,Hoe zeer we ook het nut inzien van de MFA, we moeten geen blanco cheque uitschrijven.”

De voorlichter van de gemeente stelt dat de rekening voor de openbare ruimte buiten het project valt. De kosten voor tijdelijke huisvesting komen volgens haar later in beeld. ,,Zodra de planning gedetailleerder is.”