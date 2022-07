Primeur in Boskant: instrooien van maismengsel in kunstgrasvoetbalveld

Voorzitter Huub van der Zanden toont twee proefmonsters met fijngemalen restanten van maiskolven waar de mais uit is. Het eerste zakje bevat gelige korrels die ingestrooid worden, het tweede zakje iets grovere en donkere korreltjes voor als het veld al enige tijd bespeeld is.

Van der Zanden: ,,Leverancier Topgrass BV stelde voor om mee te doen aan een pilot en dit nieuwe product hier toe te passen. Wij zijn een vooruitstrevende vereniging en gaan innovatie niet uit de weg. Uiteraard zijn deze vervangers van kurk goed getest. Bovendien is het een natuurlijk product en hoeft het niet vanuit het buitenland aangevoerd te geworden. Mais is gemakkelijk aan te komen want het groeit hier om de hoek. Na een jaar - zodra het ‘infill’product alle seizoenen heeft doorstaan - evalueren we het gebruik en de resultaten. Stel dat de maiskorrels niet voldoen, dan zoeken we naar een andere oplossing.”

Quote Voordeel is dat je op een vlakke, stabiele ondergrond speelt Huub van der Zanden, Voorzitter

Het nieuwe kunstgrasveld wordt trainings- en speelveld. ,,Zo kunnen trainingen altijd doorgaan en als het hoofdveld niet bespeeld kan worden, wijken we voor wedstrijden uit naar het kunstgrasveld”, legt Van der Zanden uit. Tijdens de ledenvergadering kozen de leden voor een kunstgrasveld. ,,Of iedereen er blij mee is? Oudere leden moeten waarschijnlijk wennen maar de jonge garde vindt het fijn. Voordeel is dat je op een vlakke, stabiele ondergrond speelt.”

Centraal rond de kantine

Om dit kunstgrasveld te realiseren leverde de Boskantse voetbalclub het trainingsveld aan de Populierenlaan in. ,,We hebben iets minder oppervlakte maar de velden liggen nu centraal rond de kantine. Dat is veiliger, leden hoeven niet meer de weg over te steken om naar de kantine te gaan.”

Het Boskantse kunstgrasveld, het nieuwe veld van hockeyclub MHC en het kunstgrasveld van de Ollandse voetbalclub, vallen onder één project. Voor het Boskantse deel was 609.000 euro uitgetrokken maar vanwege prijsstijgingen was het bedrag niet toereikend. Van der Zanden: ,,Dat maakte voortgang onzeker. Gelukkig ging de gemeente akkoord met een aanvulling van twee ton voor het totale project. Dit nieuwe veld is zeker productief. We zien vergrijzing bij de club, maar een toename van jeugd. Toen het Boskants korfbal samenging met Rooi, meldden zich ook meer meisjes voor voetbal. En de prognose is dat het aantal leerlingen op de basisschool blijft stijgen.”

Vorige week zijn de werkzaamheden gestart. ,,Het zou fijn zijn als het kunstgrasveld over vier weken klaar is want onze club organiseert dit jaar het brontoernooi voor alle Rooise voetbalclubs. Maar als dat niet lukt ligt het veld zeker klaar voor de aanvang van het nieuwe seizoen.”