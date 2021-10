Privatisering TV Fidote Middelbeers was ‘de beste én enige optie’ voor de club

MIDDELBEERS - Het was een ‘traject van de lange adem’, maar na jaren overleg tussen de vereniging en de gemeente Oirschot is het toch gelukt. De privatisering van tennisvereniging Fidote in Middelbeers is er doorheen. Wat dat betekent voor de club, vertelt voorzitter Robin Kuiper tijdens een rondje langs de banen.

De eerste tennissers wandelen binnen, om zo een lekker potje te ‘rammelen’ op een van de smashcourtbanen van Fidote. Achter voorzitter Robin Kuiper, op een tv-scherm, verschijnt regelmatig de visual van het nieuwe strakke gebouw dat het gedateerde clubhuis straks gaat vervangen. De eerste actie die gepland staat als geprivatiseerde club.

Over naar private partij

Er ging heel wat werk aan vooraf. Waar er normaal bij een spannende tennispot genoeg bloed, zweet en tranen aan te pas komen, heeft Kuiper meer náást dan óp de baan een intensieve strijd gevoerd. Zo’n jaar of vijf is hij, samen met andere bestuursleden en vrijwilligers natuurlijk, bezig geweest met de privatisering van TV Fidote op Sportpark De Klep.

Nu de gemeenteraad van Oirschot onlangs unaniem instemde met die privatisering, gaat het eigendom van de zes smashcourtbanen, sporttechnische inrichting, gebouwen, beplantingen en verhardingen van de gemeente over naar Fidote als private partij. De grond blijft wel eigendom van de gemeente, in een erfpachtconstructie.

Quote Ik liep hier al een jaar of drie rond en dacht vaak: ‘deze club verdient beter dan dit’ Robin Kuiper

,,Dat we mogen privatiseren is een ding, nu moet je het ook gaan bewijzen, natuurlijk”, weet Kuiper. De voorzitter sloot zich in 2013 bij de club ,,Ergens midden 2015 werd ik gevraagd voor het voorzitterschap. Ik liep hier al een jaar of drie rond en vaak dacht ik: ‘deze club verdient beter dan dit’.” Hij doelt op de scheve hekken die hij aantrof, net als de - toen nog - versleten tennisbanen, en het lekkende dak van het gedateerde clubgebouw uit 1970.

In 2016 waren er de eerste gesprekken tussen de gemeente en Fidote met Kuiper als voorzitter. Die zocht alle bestaande documentatie bij elkaar, en kwam snel tot de conclusie: privatisering van de club zou de beste en eigenlijk enige optie zijn.

Nieuwe afspraken

,,Daar was het al vaker over gegaan bij Fidote. Maar de gemeente was nog niet direct overtuigd.” Fidote liep intussen zijdelings mee in het OSMO-traject (Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud), waarbij de gemeente met iedere buitensportvereniging in Oirschot nieuwe afspraken maakt over aanpak en beleid.

Tegen de toenmalige wethouder zei Kuiper: ,,Ik ben hier voor twee zaken, nieuwe tennisbanen en een nieuw clubgebouw.” Die tennisbanen kwamen er in 2017, daarna gingen de onderhandelingen over privatisering gestaag door.

Financieel gezonde club

Kuiper heeft alle aantekeningen en verslagen bewaard in een dikke multomap. ,,Die draagt de titel: ‘Tennis is leuk”, zegt de voorzitter met een lach. Met in de map ook de gedetailleerde kostenberaming, alle kosten en baten tot op de cent nauwkeurig berekend, door de club zelf. Een hulpstuk om de privatisering te staven.

,,Fidote is een financieel gezonde club en we hebben er niks aan om veel geld op de spaarrekening te laten staan. De leden hebben nú behoefte aan goede tennisbanen en een mooi clubgebouw, op termijn misschien ook wel aan padelbanen. Dankzij de privatisering kunnen we doorpakken.”