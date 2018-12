Prodrive-pand in Son wankel na verwoestend inferno

Directeur Prodrive: ‘Gelukkig is een deel van onze productie gespaard gebleven’

11:05 SON - Terwijl het gebouw van Prodrive in Son nog in brand staat, moet ook directeur en mede-oprichter Pieter Janssen van het bedrijf lijdzaam toezien hoe een deel van zijn bedrijf in rook opgaat. ,,We hebben een crisisteam geformeerd om te kijken hoe we nu verder gaan.”