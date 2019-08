Provincie: branden geen reden om Baetsen te verplaatsen

Jaap Robben loopt etappe 3 van de Market Garden: Eindhoven – Son

4 augustus Schrijver Jaap Robben is bekend van zijn romans Birk en Zomervacht. Voor Birk ontving hij in 2014 de Nederlandse Boekhandelprijs. De 35-jarige Robben is geboren in het Brabantse Oosterhout, ging naar het Koningstheater Akademie in Den Bosch en woont tegenwoordig in de omgeving van Nijmegen.