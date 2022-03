Provincie springt met tonnen bij voor aanpak Dijkpad tussen Best en Oirschot

Het Dijkpad - dat pal naast het Wilhelminakanaal ligt en Best met Oirschot verbindt - stond al langer op de nominatie om aangepakt te worden. ,,Het was opgenomen in ons onderhoudsprogramma, maar de afgelopen tijd zijn er twee dingen aan toegevoegd: het verbreden en de wens om rood asfalt te gebruiken”, stelt wethouder Rik Dijkhoff.

Met die laatste twee zaken wordt alvast rekening gehouden met de toekomstige fietssnelweg F58. Het Dijkpad is nadrukkelijk in beeld als onderdeel van die route, die straks Aarle-Rixtel via de noordkant van Eindhoven met Tilburg moet verbinden. ,,We hanteren meteen de normen voor de snelfietsroute”, aldus Dijkhoff. Verheugd: ,,We hebben subsidie aangevraagd voor 25 procent van de kosten bij de provincie. Omdat die dit zo’n goed idee vindt, is nu niet 25, maar 50 procent toegekend.”