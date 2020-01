Provincie waarschuwt gemeente Son en Breugel wegens wankele begroting

DEN BOSCH/SON - De gemeente Son en Breugel heeft een nieuwe tik op de vingers gekregen van de provincie Noord-Brabant. De provincie oordeelt dat de gemeentebegroting nauwelijks in balans is en verwacht dit jaar maatregelen.

Son en Breugel komt dit jaar 1 miljoen euro tekort. Het gat op de begroting is vooral veroorzaakt door tegenvallers op het terrein van zorg en jeugdhulp (sociaal domein). De gemeente heeft bezuinigingen aangekondigd om het evenwicht te herstellen in 2023.

Onder druk

In een brief constateert de provincie dat de besparingen nog niet concreet zijn en daarom nog niet meegerekend mogen worden. De provincie concludeert daarom dat het huishoudboekje van de gemeente onder druk staat. ,,De begroting is nog nauwelijks structureel sluitend.’’

De provincie eist dat de gemeente in het voorjaar duidelijk maakt hoe de tekorten worden opgelost. Nieuwe uitgaven moeten structureel worden afgedekt, waarschuwt de provincie bovendien. In het najaar moet Son en Breugel een begroting presenteren die in 2023 en 2024 in evenwicht is.

Toezicht

Son en Breugel blijft staan in een rijtje met gemeenten die extra de aandacht hebben. Ondanks de kritiek krijgt de gemeente geen verscherpt toezicht. De provincie vertrouwt er vooralsnog op dat de gemeente orde op zaken stelt maar laat ook een stevige waarschuwing doorklinken. ,,Als de maatregelen onvoldoende onderbouwd zijn of een jaar vooruit worden geschoven, kunnen we vraagtekens plaatsen bij de realiteit van de ramingen. Dit kan gevolgen hebben voor de vorm van toezicht voor 2021.’’

Als de provincie het toezicht verscherpt moet de gemeente voor alle belangrijke uitgaven eerst toestemming vragen.

Tweede keer

De gemeente laat op dit moment onderzoeken waardoor de tekorten op het sociaal domein zijn veroorzaakt. Op basis van de uitkomsten worden maatregelen genomen.

De gemeente Son en Breugel erkent in een reactie dat uitgaven steeds meer toenemen terwijl de inkomsten achterblijven. De gemeente benadrukt dat haar begroting in de rekensom van de provincie uiteindelijk nog steeds sluitend is. ,,Onze reservepositie is nog steeds goed’’, voegt een gemeentewoordvoerder toe.