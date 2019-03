PvdA/GL in Son en Breugel houdt kaken op elkaar over Daenen en wethoudersvacature

Fractievoorzitter Joris van Dam van PvdA/GroenLinks in Son en Breugel wil er weinig over kwijt. Wel geeft hij aan dat het onduidelijk is of de partij - zoals gepland - volgende week een kandidaat kan voordragen.

Van Dam heeft de kandidatuur van Daenen zelf nooit willen bevestigen. ,,Wij komen pas met een naam als alle procedures zijn afgerond en er een voorstel voor een nieuwe wethouderskandidaat naar de gemeenteraad gaat”, zegt hij ook nu. Volgens die officiële lezing is het dus ook onbekend of Daenen als beoogd wethouder in beeld is - of was.

Onduidelijk

Over een week staat de raadsvergadering gepland waarin PvdA/GroenLinks eigenlijk een kandidaat zou voordragen aan de gemeenteraad. ,,We zitten nog steeds in de fase waarin we één of meerdere kandidaten introduceren bij onze coalitiepartners, waarin we spreken over portefeuilleverdeling én waarin we een reguliere integriteitstoets laten uitvoeren", aldus Van Dam. Of die fase voor de raad van 21 maart is afgerond, is volgens hem nog onduidelijk. ,,Dat is nog steeds wel het streven. Maar als we het niet halen, komen we in een latere raadsvergadering terug.”