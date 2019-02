PvdA/GroenLinks: per 21 maart nieuwe wethouder in Son en Breugel

Tussen 4 en 17 februari gaan fractieleden Joris van Dam en Willem Buurke met potentiële wethouders in gesprek. Er is in elk geval genoeg interesse, aldus Van Dam. ,,Het loopt goed, zowel kwalitatief als kwantitatief.” Vervolgens draagt de partij de beoogd wethouder voor voor de integriteitstoets die de gemeente tegenwoordig eerst laat afnemen bij kandidaat-bestuurders. In de raadsvergadering van 21 maart zou de opvolger van de onlangs opgestapte Tom van den Nieuwenhuijzen dan moeten worden geïnstalleerd.

PvdA/GroenLinks geeft in de profielschets onder meer aan een voorkeur te hebben voor een kandidaat met bestuurlijke ervaring, ‘bij voorkeur als wethouder'. Daarmee lijkt een kandidaat van buiten Son en Breugel in elk geval zeer voor de hand te liggen. Verder benadrukt de partij dat communicatie met inwoners een belangrijk aandachtspunt is. ‘De wethouder staat, zeker in een kleine gemeenschap als Son en Breugel, dicht bij de burger', zo schrijft de partij. Verder moeten kandidaat-bestuurders lid zijn of willen worden van PvdA of GroenLinks.