Raad Son gaat waarschijnlijk zelf lappen voor begeleid wonen

De kwestie rond het woonproject voor jongeren met autisme zorgt in de Sonse politiek al maanden voor veel rumoer. In oktober leek zelfs een groot deel van het budget voor het project al per 1 januari weg te vallen. De soep werd uiteindelijk niet zo heet gegeten. Er is weliswaar minder budget beschikbaar, maar zorgaanbieder RAC kan voorlopig wel verder met het project. Er hangt echter wel een donkere wolk boven de toekomst, die niet zomaar weg te nemen is. De Sonse jongeren kopen namelijk via de stichting Doorpakken Wonen samen hun zorg in bij het RAC. Die constructie kent de gemeente Eindhoven - verantwoordelijk is voor de financiering - echter niet.