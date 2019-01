Raad Son nu toch eensgezind boos op Eindhoven over beschermd wonen

De partijen riepen in een gezamenlijk voorstel wethouder John Frenken op om fors in de bres te springen voor het Sonse project aan de Molenstraat en Heistraat. De negentien autistische jongeren worden hard geraakt door de budgetplafonds die de gemeente Eindhoven heeft ingesteld. Die maken de financiering van de zorg onzeker, zeker op het moment dat er veranderingen optreden in de begeleiding die bewoners nodig hebben.

Tijdens de laatste raadsvergadering ontspoorde de discussie volledig; het leidde er uiteindelijk toe dat de voltallige oppositie opstapte. Een krachtige boodschap aan Eindhoven bleef daarom uit. Nu kwam die er wel, omdat de partijen de discussie over het hele proces en de handelswijze van de wethouder in het dossier lieten voor wat hij is. ,,Bijna niet uit te leggen aan onze bewoners", aldus Hans Spooren van de coördinerende stichting Doorpakken Wonen. ,,De vorige keer was er twee uur discussie, met alle daarbij horende emoties. Nu was het ineens afgelopen. Ik heb achteraf geprobeerd duidelijk te maken hoe dat kan.”