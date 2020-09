Raadscommissie Son over Nieuwe Vloed: ‘bouwterrein een rommel, plan opnieuw naar de tekentafel’

ONDERZOEK Aantrekke­lijk wonen kan in Waalre en Best, Helmond minder populair

11 augustus Zeker tien Brabantse gemeenten staan in de top 100 van de meest aantrekkelijke Nederlandse gemeenten om in te wonen. In het jaarlijks onderzoek van Elsevier Weekblad en Bureau Louter, zijn de gemeenten Steenbergen en Zundert vooral in de onderste regionen terug te vinden.