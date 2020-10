Raadsleden boos op college over informatievoorziening: ‘Nondepie, het moet echt beter’

,,Dit is de laatste keer geweest’’, foeterde Elly Brocken (Dorpsbelang) tegen haar beeldscherm, over de in haar ogen gebrekkige informatievoorziening door de burgemeester. ,,Ik hoor u zeggen dat het beter had gemoeten. Ja, nondepie, het moet echt veel beter.’’

De boosheid van Brocken staat symbool voor een groter ongenoegen bij de kritische oppositiepartijen in Son en Breugel, die woensdagavond samen met de andere partijen online vergaderden. Ze vinden dat ze te vaak slecht op de hoogte worden gehouden door de burgemeester en de wethouders. ,,Als raad hebben wij een controlerende taak’’, zei Kees Vortman (VVD), die twijfelt of hij zijn werk wel naar behoren kan uitvoeren.

Woensdagavond ging het over afdeling vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) van Son en Breugel. Het gaat op dit vlak niet goed in de gemeente. Een jaar geleden dreigde de provincie met ingrijpen omdat de gemeente ondermaats presteert.

Een jaar later blijkt dat het iets beter gaat in Son: ‘voldoet gedeeltelijk’, staat inmiddels op het rapport. Veel gaat al beter, onder meer omdat twee nieuwe ambtenaren zijn aangetrokken. Maar er is nog steeds ruimte voor verbetering.

De commissieleden hadden die boodschap graag veel eerder gehoord, want burgemeester Hans Gaillard hoorde er maanden geleden al over. Corona is geen excuus, vond de burgemeester. Maar het virus zorgt wel voor veel vertraging op veel vlakken. In dit dossier heeft het ook een rol gespeeld.

Vorig jaar ging Gaillard diep door het stof omdat de raad niet goed was geïnformeerd over de dreigende ingreep van de provincie. En woensdag moest hij het nog eens overdoen. ,,Degenen die kritiek nu kritiek hebben, hebben gelijk. Ik vind het uitermate vervelend. Het is de tweede keer. Ik baal daar ontzettend van.’’

Vortman (VVD) verzuchtte nogmaals. ,,Wat maken we hier een flater zeg. Al twee jaar zijn we niet in staat om dit op orde te krijgen.’’

De onvrede over de samenwerking tussen college en gemeenteraad lijkt per vergadering toe te nemen. Het college wordt slechte informatievoorziening verweten door de kritische oppositie. Woensdag opnieuw, ook op een ander vlak: Aan het einde werd ook nog eens gevraagd naar nieuws van MooiSenB, dat naar buiten bracht dat de Hema goede kans maakt om de leegstaande onderverdieping van het gemeentehuis te gaan betrekken. De oppositie vraagt zich af waarom het daar niet over is geïnformeerd. Monique van Zwieten (D66): ,,het is vervelend als je het gevoel krijgt niet serieus te worden genomen.’’