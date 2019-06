Racoon en DI-RECT spelen op tweehonderdste verjaardag Best

Naast muziek draait het ook om theater. Alaparada vindt plaats in het centrum van Best en in het Wilhelminapark. ,,We willen een programma aanbieden à la De Parade, zoals je in steden als Den Bosch en Utrecht hebt”, zei de organisatie eerder tegen deze krant.

Bands

Racoon en DI-RECT zijn allebei al jaren actief in de Nederlandse muziekwereld. Eerstgenoemde band scoorde hits met de liedjes Oceaan en No Mercy. DI-RECT is bekend van onder meer This is who we are en Where we belong.