Radio JND helpt de Sint een handje; dit jaar geen pakjeshuis in Best maar Eindhoven

‘Fami­lieklomp’ gaat bezoekers verwelko­men in Best

16:20 BEST - De kunststof klomp van 1.85 m is een kopie van de originele, houten familieklomp van de familie Van der Velden. Harrie van der Velden schenkt de klomp en sokkel aan de gemeente Best, als eerbetoon aan zijn opa die in 1921 de klompenfabriek oprichtte èn aan de klompen­industrie in Best.