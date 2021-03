Radio JND uit Best barst van de ambitie na eerste lustrum

BEST - Radio JND uit Best is in vijf jaar uitgegroeid tot een volwaardig radiostation. Oprichter Jan Molenberg vertelt trots dat de radiozender in de afgelopen jaren een van de grotere spelers onder de commerciële, regionale radiozenders is geworden.

Wat is de kern van jullie succes?

,,Ik denk dat onze ‘bourgondische’ uitstraling luisteraars aanspreekt en we onze slogan ‘hier hoor je thuis’ zeker waar maken. We spreken de taal van de Brabanders, draaien een mix van allerlei muziekstijlen en ons creatieve team weet steeds weer nieuwe activiteiten te verzinnen.”

Wat is jullie doel?

,,We willen graag de mensen op de werkvloer en thuis bedienen. We houden van contrasten en laten allerlei muziekstijlen de revue passeren. Sinds anderhalf jaar kun je elke dag van de week naar onze zender luisteren. Het mooiste zou zijn als we deze in heel Brabant kunnen uitrollen. Misschien gaat dat in 2024 lukken als er weer een veiling plaats vindt van FM-frequenties.”

Hebben jullie last van de coronapandemie?

,,We richten ons vooral op de mensen die aan het werk zijn. Afgelopen jaar zijn veel van onze luisteraars thuis gaan werken. Dat luistert toch anders zonder collega’s. Daarom zijn we ons actiever gaan richten op het verbinden van die mensen. Daarom hebben we bedrijven gevraagd naar een eigen playlist. Elke week kiezen we de lijst van de week. Daarnaast zorgen we voor meer interactie. Helaas heeft corona wel gezorgd voor een dip in onze reclame-inkomsten en alle buitenactiviteiten. Gelukkig hebben we dit om kunnen buigen naar kwalitatief betere opnames en zijn we met nieuwe programma’s aan de slag. Zo bedienen we ons sinds kort ook van visual radio en kunnen mensen meekijken tijdens opnames. We zijn nu gestart met een ochtendshow door Willem Bakker. Deze is iedere werkdag te beluisteren.”

Wat kan de luisteraar nog meer verwachten?

,,Als de ochtendshows goed gaan lopen, willen we dat doortrekken naar een middag- en een avondshow. De miniconcerten die we opnemen in onze eigen studio doen het nog steeds goed en ook de maandelijkse bingo blijkt een succes. Natuurlijk gaat de luisteraar ons weer tegenkomen als de maatregelen worden versoepeld. ‘JND in de buurt’ en de ‘JND Roadshow’ liggen klaar om weer ingezet te worden. Helaas zit een jubileumshow er nu even niet in. Die houdt de luisteraar nog van ons te goed bij ons volgende jubileum.”