Raf Daenen beoogd wethouder Son

SON EN BREUGEL - Raf Daenen is de belangrijkste kandidaat om wethouder te worden namens PvdA/GroenLinks in Son en Breugel. De 64-jarige Beerzenaar moet de vorige maand opgestapte Tom van den Nieuwenhuijzen gaan vervangen.

De kandidatuur van Daenen is nog niet helemaal rond, omdat de in Son en Breugel gebruikelijke integriteitstoets nog moet worden afgerond. Dat is ook de reden dat zowel fractievoorzitter Joris van Dam van PvdA/GroenLinks als de beoogd wethouder zelf niets wil bevestigen of ontkennen. ,,Wij verwachten de procedure zeker niet eerder dan begin volgende week af te ronden. Tot die tijd doen wij geen mededelingen over kandidaten uit respect voor hun privacy", aldus Van Dam.

Tegelijkertijd blijkt uit diverse reacties van betrokkenen dat de fractie de 64-jarige oud-wethouder van de gemeente Oirschot op het oog heeft. Zijn naam zou ook al aan de coalitiepartners zijn voorgelegd. Nog een klein teken aan de wand: Van Dam en Daenen zijn recent Facebookvrienden geworden.

Raf Daenen was tot het voorjaar van 2018 wethouder voor de PvdA in Oirschot. Die partij ging met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar op in de nieuwe linkse partij Sociaal Progressief Oirschot, die drie zetels veroverde in de raad. De partij viel echter buiten de coalitie; Daenen is nu fractievoorzitter. De inwoner van Westelbeers is vader van drie kinderen. Hij was eerder afdelingshoofd van een TBS-kliniek en teamleider bij de Fontys-opleiding Maatschappelijk Werk. Ook in de periode 2006-2009 (het college viel voortijdig) nam hij namens PvdA zitting in het Oirschotse college, altijd met een sociaal-maatschappelijke portefeuille.