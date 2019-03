Raf Daenen geen wethouder in Son en Breugel; PvdA/GroenLinks gaat op zoek naar andere kandidaat

PvdA/GroenLinks wilde de afgelopen weken de kandidatuur van Daenen nooit bevestigen, maar laat nu impliciet weten op de komst van de Beerzenaar te hebben voorgesorteerd. Volgens de fractie voldeed Daenen aan het gewenste profiel van een ‘krachtige, verbindende en inhoudelijk deskundig bestuurder.’ ‘Maar Raf Daenen en de fractie zijn van mening dat de beeldvorming die ontstaan is naar aanleiding van recente publicaties over de kwestie in de Oirschotse politiek een eventuele start als wethouder in Son en Breugel negatief zou beïnvloeden', laten zij nu weten.

Die kwestie is een onderzoek naar de integriteit van Daenen in de periode na zijn wethouderschap in Oirschot. Daarbij luidde het oordeel dat Daenen te zeer had aangestuurd op een vertrek bij zijn oud-werkgever Fontys, waar hij eigenlijk een terugkeergarantie had. Daardoor krijgt de oud-wethouder nu wachtgeld, terwijl dat bij een terugkeer in het onderwijs niet zo zou zijn geweest. Dat was voor Daenen eerder deze week reden om op te stappen als raadslid voor de PvdA in Oirschot.