Rasverteller Rob Kemps (ook Snollebollekes) uit Best boeit publiek bij boeklancering

BEST - Als Snollebollekes is Rob Kemps (34) uit Best een super-aanstekelijk feestbeest, maar als Rob Kemps zijn andere zelf is, is hij een rasverteller. Dat is te lezen in zijn boek Randverschijnselen dat zondagmiddag in zijn woonplaats gepresenteerd werd. Maar dat was ook te horen tijdens die presentatie.

Voor wie het nog niet wist: Rob Kemps was voor de Snollebollekes een begenadigd tonprater. En hij is dat nog steeds. Geef hem het podium en de opdracht wat te vertellen -bijvoorbeeld over zijn dit weekend verschenen boek- en hij pakt zijn publiek net zo resoluut in als tijdens zijn feestact.

In het Bestse restaurant Quatre Bras vond zondagmiddag voor een gezelschap van familie, vrienden en kennissen de presentatie plaats van het boek waarin Kemps vertelt wat hem drijft. Zijn uitgeefster Madelon Spoor van uitgeverij Positon in Heeze overhandigde hem het eerste exemplaar van het boek, dat hij vervolgens weer overhandigde aan zijn vader Ad.

Mannenhuishouden

Rob Kemps schrijft in zijn boek met liefde over zijn familie en dus ook over zijn vader. Hij las een stukje over hem voor. Over die de ochtend in 2005 na het eerste grote tonpraatsucces van de zoon. De vader en de zoon vormden toen samen een mannenhuishouden waarin sprake was van grote affectie voor elkaar en een zeer goede verstandhouding. ,,Maar het was niet zo dat we dat soort dingen dan ook tegen elkaar zeiden", schetste Rob Kemps.

Eenmalige ontboezeming

Die ochtend na het grote optreden trof de zoon een pakje aan op de keukentafel. De vader was al naar zijn werk. In het pakje zat een boek met door Ernst van Altena vertaalde teksten van de Belgische chansonnier Jacques Brel (het grote idool van Rob Kemps). Er zat een briefje in: ‘Beste Rob, bij deze dit cadeau omdat ik ontzettend trots ben dat je m'n zoon bent. Ad’. En natuurlijk werd die eenmalige ontboezeming van toen, nu door de zoon beantwoord. Het eerste exemplaar van Randverschijnselen ging naar de vader. Op het briefje dat er bij zat, stond: ‘Beste Ad, bij deze dit cadeau omdat ik ontzettend trots ben dat jij mijn vader bent. Rob’.

Het startpunt van de loopbaan

Ook Adrie van den Berk, platenbaas en muziekproducent uit Best, werd door Rob Kemps naar voren gehaald. In het boek en zondag bij de presentatie vertelde Kemps over de rol van Van den Berk. Hij weet nog precies waar hij was toen Van den Berk hem belde omdat hij nog iemand zocht voor een carnavalsplaatje: op het metrostation Stalingrad in Parijs. ,,Waar bendegij", vroeg Van den Berk. ,,Stalingrad", was het antwoord. ,,Adrie vond dat ik wel een bepaald komisch talent had", zei Rob Kemps, die dat moment in de Parijse metro voor altijd koestert als het startpunt van zijn loopbaan. ,,Want als jij mij toen niet gebeld had, stond ik nu niet hier".