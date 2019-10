Ratten blijven Meierijstad plagen

MEIERIJSTAD - Steeds meer inwoners van Meierijstad signaleren ratten. Het eerder aangekondigde actieplan 'Rattenvanger van Meierijstad' had al klaar moeten zijn, maar laat nog op zich wachten. Ook inwoners van Boxtel en Sint-Michielsgestel bellen veel vaker over ratten.

Het verbaast Corrie van Geffen niets dat er in Meierijstad steeds meer meldingen zijn van ratten. ,,Bij ons zag je ze zo over het muurtje lopen", zegt de inwoonster van Wijbosch, die eerder dit jaar aan de bel trok over de vele ratten bij haar in de buurt. ,,We hebben zúlke grote ratten gevangen", houdt ze haar vingers zo'n dertig centimeter van elkaar. ,,Gátverdamme."

Bij navraag bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) blijkt dat het aantal meldingen in Meierijstad flink stijgt. Vooral het aantal telefoontjes over zwarte ratten: van 3 in 2018 naar 22 tot nu halverwege oktober in 2019. Hiervan zijn er liefst 19 in Veghel aangetroffen. Hier werd vorig jaar in de wijk De Bunders veel geklaagd over ratten. ,,Maar dit jaar ontvingen we al een hele tijd geen signalen meer", zegt voorzitter Arie Dijkhuizen van de wijkraad.

Het aantal meldingen van bruine ratten ligt nu al bijna op het niveau van héél 2018: 42 tegenover 39 tot dusver in 2019. En de signalen van 'soort rat onbekend' (zwart óf bruin) gaan richting het aantal van vorig jaar: 70 in 2018 tegenover 58 tot dusver in 2019. Per saldo valt het aantal meldingen mee: 115 in 2018 tegenover 119 in 2019, weliswaar met nog zo'n 2,5 maand te gaan.

Forse stijging

Dat 22 meldingen van zwarte ratten veel is, blijkt uit een vergelijking met de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. In deze twee gemeenten - die samenwerken in 'MijnGemeenteDichtbij' - werd in 2018 één zwarte rat gemeld bij het KAD. En tot nu toe in dit jaar nul.

In Boxtel en Sint-Michielsgestel stijgt het aantal meldingen van 'rat onbekend' wel fors: van 52 vorig jaar naar maar liefst 81 tot nu tot halverwege oktober van dit jaar. En het aantal gemelde bruine ratten steeg van 36 in heel 2018 naar 43 tot nu toe in 2019. Van het aantal ratten in Haaren heeft het KAD geen cijfers, omdat deze gemeente hier niet mee samenwerkt.

Voor het CDA in Meierijstad was het aantal ratten in maart van dit jaar aanleiding voor het door de raad aangenomen voorstel 'Rattenvanger van Meierijstad'; een plan om actiever ratten te bestrijden. Wethouder Harry van Rooijen (VVD) zegde toe dat dit plan er voor 1 juli van dit jaar zou zijn, maar inmiddels is het al bijna 1 november. ,,Het heeft wat meer tijd nodig, omdat we het echt goed willen doen", reageert Van Rooijen. ,,We nemen het probleem al zeer serieus. En het is echt niet zo dat Meierijstad wordt overspoeld door ratten."

Volgens Van Rooijen kan de vele aandacht voor ratten van eerder dit jaar er aan hebben bijgedragen dat er dit jaar vaker gebeld wordt over dit ongedierte.

,,Ergens is het ook goed dat er gebeld wordt, want dan krijgen we beter zicht op waar de problemen zitten."

Landelijk probleem

Van Rooijen wil binnen enkele weken een plan presenteren om de rattenbestrijding te intensiveren. ,,Het is een landelijk probleem en Meierijstad heeft nou eenmaal een heel groot buitengebied, waardoor er meer kans is op ratten."

Volgens Van Rooijen doet Meierijstad al veel aan rattenbestrijding. Een greep uit de activiteiten: ,,We werken nauw samen met het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, red), zetten zelf kasten in het buitengebied en leiden mensen op voor rattenbestrijding."

Volgens directeur Bastiaan Meerburg van het KAD is het aantal meldingen van ratten in Meierij-stad, 'niet zeer zorgwekkend'. Toch vindt Meerburg het aantal meldingen van zwarte ratten (22) wel opvallend. ,,Procentueel is dat natuurlijk een forse stijging. Maar toch zegt het nog niet zo veel. Uit onderzoek blijkt dat slechts twintig procent van de burgers belt naar een dierplaagbestrijder. Dus zo'n 80 procent probeert het zelf op te lossen."

Geen verklaring

De directeur van het KAD kan het gestegen aantal meldingen in Meierijstad niet meteen verklaren. ,,Het kan te maken hebben met een groot buitengebied, maar het kan ook komen door de meldingsbereidheid van burgers."

Corrie van Geffen uit Wijbosch hoopt dat Meierijstad snel actiever wordt bij het bestrijden van ratten. Ze houdt haar hart vast voor de toekomst.

,,Vanaf 2023 mogen boeren en burgers helemaal geen gif meer gebruiken tegen ratten en muizen, dan wemelt het hier straks van die vieze beesten", voorspelt Van Geffen.

Bastiaan Meerburg van het KAD: ,,Uit onderzoek blijkt dat slechts 20 procent van de burgers belt naar een dierplaagbestrijder. Dus zo'n 80 procent probeert het zelf op te lossen."

