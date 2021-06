Ravage op de Kanaaldijk in Best, twee auto’s botsen op elkaar

Oeps! Best vergeet te overleggen met ProRail over gepland kunstwerk bij station

9 juni BEST - Het kunstwerk is klaar en de onthulling was al in voorbereiding, maar toch verrijzen er binnenkort nog geen metershoge populieren van cortenstaal op het plein voor station Best. De reden? Er is toestemming nodig van spoorwegbeheerder ProRail. En dat was de gemeente eventjes vergeten.