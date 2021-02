Ray Aeckerlin heeft heel veel pijn. Maar kan zijn operatie wel doorgaan?

Een week na hartje winter is de lente opeens in het land, drukte in de parken en bij de ijssalons

21 februari EINDHOVEN/HELMOND - De lente is vast even op bezoek. Massaal gaan de mensen naar buiten om te genieten van de zon. In de bossen en de parken. Bij de vennen en vijvers waar ze een week geleden nog op het ijs schaatsten. Van -10 naar bijna 20 graden in de plus, zo snel kan het gaan.