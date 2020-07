Rechter: Units aan Vleutstraat in Best moeten weg

BEST - Waar hij donderdag nog de Raad van State om hulp vroeg voor zijn villa aan de Eindhovenseweg-Zuid, stond Bestse verhuurder Toon van Genugten vrijdag tegenover de bestuursrechter in Den Bosch.

Dit keer ging het over de units die hij plaatste aan de Vleutstraat 40. Gemeente Best vroeg Van Genugten de door hem geplaatste units binnen drie weken te verwijderen, maar dat is volgens van Genugten geen redelijke termijn.

Hij vraagt de bestuursrechter om een verlenging tot december 2020, zodat hij meer tijd heeft om regelingen te treffen. De achttien arbeidsmigranten die in de units woonden, heeft hij inmiddels al overgeplaatst naar een hotel en een andere woning.

Druk van bedrijven

Van Genugten plaatste de units op zijn eigen terrein. Het gaat om vier kleine en een grotere unit waar arbeidsmigranten in wonen. Hij beweert een onofficiële omgevingsvergunningsaanvraag te hebben gedaan, maar het afgeven van de tekeningen bij de gemeente is geen aanvraag is, zei de rechter. Ook dat Van Genugten, zoals hij zegt, druk ervaart van bedrijven als Vion en Flexwork om woningen te regelen die voldoen aan de coronaregels is niet zijn probleem of die van de gemeente Best, maar de verantwoordelijkheid van de bedrijven die deze arbeidsmigranten in dienst hebben. De rechter vindt de drie weken (met ingang van 1 juli) een redelijke termijn om de units te verwijderen.

Pand aan Eindhovenseweg Zuid

Deze rechtszaak is niet de enige waar Van Genugten in betrokken is. Afgelopen week verzocht hij de Raad van State de gemeente Best tegen te houden zijn pand aan de Eindhovenseweg-Zuid te sluiten. Volgens de gemeente is het in strijd met het bestemmingsplan, dat daar zo’n 26 arbeidsmigranten wonen. Uitspraak daarover volgt over circa twee weken.

Ook over het pand aan de Vleutstraat 38 was in maart al discussie. De gemeente wilde ook dat daar niet meer gewoond werd. Van Genugten deed op zijn beurt een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente, maar zegt dat de communiceren rondom huisvesting van arbeidsmigranten erg stroef gaat. De gemeente geeft aan bang te zijn dat er meer mensen bijkomen als de units aan de Vleutstraat blijven staan.