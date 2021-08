Reddingsplan voor uitdrogende leembossen bij Boskant

‘De leembossen in Noord-Brabant hebben het moeilijk', stellen de gemeente Meierijstad, Bosgroep Zuid Nederland en de provincie Noord-Brabant. ‘Dat komt onder andere door verdroging. Steeds meer soorten begroeiing, die kenmerkend zijn voor de bossen op leemgrond, gaan hard achteruit. Sommige leembossen elders zijn zelfs al verdwenen’.

Ook in de gebieden Boskant en De Scheeken in de gemeente Meierijstad zijn zorgen over de leembossen. De gemeente start samen met de Bosgroep Zuid Nederland een proefproject om de leembossen te herstellen en toekomstbestendig te maken.

Waterbuffer

‘Vanaf dit najaar wordt er gewerkt aan een betere waterhuishouding in de gebieden. Om het water langer vast te kunnen houden en de grondwaterstand te verhogen, worden watergangen, sloten en greppels ondieper gemaakt, gedempt of afgedamd. Zo bouwen de gebieden in natte periodes een waterbuffer op, waardoor ze minder gevoelig zijn tijdens periodes van langdurige droogte’.

Bosflora

Daarna haalt de Bosgroep, om de bosstructuur, diversiteit en soortensamenstelling te verbeteren, een aantal bomen weg in enkele bospercelen in De Scheeken. ‘Hierdoor kan er meer licht op de bodem komen en krijgen de blijvende bomen meer ruimte om uit te groeien tot sterke, vitale bomen met brede kronen. Ook wordt er een aantal kleine open plekken gecreëerd voor nog meer lichtinval, zodat struiken, kruiden en belangrijke bosflora weer alle kansen krijgen’.

Ook in Boskant worden bomen gekapt. Dat gebeurt langs de randen van de bospercelen om paden, wegen en aangrenzende terreinen goed begaanbaar en veilig te houden voor bezoekers. Daarnaast worden enkele bomen en struiken weggehaald om een betere waterhuishouding mogelijk te maken.

Quote Zo bouwen de gebieden in natte periodes een waterbuf­fer op, waardoor ze minder gevoelig zijn tijdens periodes van langdurige droogte

‘De effecten van alle maatregelen worden nauwgezet gevolgd en in kaart gebracht', beloven de partijen. Die kennis wordt gebruikt bij het herstel van andere leembossen.

De gemeente en de Bosgroep hebben voor de aanplant van nieuwe jonge bomen en struiken ‘bewust gekozen voor soorten die nu nog niet of nauwelijks voorkomen in de leembossen, maar die hier wel thuishoren’. Zoals de winterlinde, haagbeuk, veldesdoorn, zoete kers, Europese vogelkers en hazelaar. Hierdoor moet de variatie en afwisseling toenemen en een afwisselend en veerkrachtig bos ontstaan', stellen de drie partners.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De Gulden Boterbloem en de Pinksterbloem in De Scheeken. © Bosgroep Zuid Nederland

Planning werkzaamheden

De watermaatregelen en de kap van de bomen vinden dit najaar plaats. De aanplant volgt dan in de winter, wanneer de nieuwe jonge bomen in winterrust zijn.

Tijdens werkzaamheden houden de uitvoerders rekening met de dieren, beschermde planten en bezoekers in het gebied. In het najaar zijn er grote machines nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Die rijden ook over de paden. Uit veiligheidsoverwegingen zijn sommige paden daarom tijdelijk niet toegankelijk. Bezoekers worden vriendelijk verzocht de afzettingen te respecteren en niet over de afgesloten paden te lopen.

Excursie op 11 september

Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente Meierijstad houden op zaterdag 11 september een excursie om de werkzaamheden toe te lichten. Die start om 13.00 uur aan de Broekdijk in Boskant, ter hoogte van het wandelpad door het bosgebied. Belangstellenden kunnen zich tot dinsdag 7 september opgeven voor de excursie via postbus@bosgroepzuid.nl of telefoonnummer 040-2066360. Aanmelding is verplicht.