Regentonsubsidie? Ene helft van Meierijstad krijgt ’m wel, andere helft niet

Nu al het roer om bij nieuwe Vietnamese toko, bij Long in Son smaakt het nu zoals in Saigon

SON EN BREUGEL/MIERLO - Door hun gerechten iets zoeter en milder te bereiden, wilden Long Sengers-Nguyen en Nils Sengers uit Mierlo de klanten van hun nieuwe toko/eettentje My Little Toko laten wennen aan de Vietnamese keuken. Op verzoek ruilen ze die kaart echter na twee dagen al in voor een authentiek menu. Dus smaakt het bij Long in Son nu net zoals in Saigon.

18 augustus