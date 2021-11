Regiogeld voor bedrijven die wel wat Brainport-uitstraling voor hun pand kunnen gebruiken

Kostbare parfums buit van inbraak Kruidvat in Best

BEST - Bij een inbraak in de Kruidvat aan het Wilhelminaplein in Best is afgelopen zomer een zak met kostbare parfums buitgemaakt. Dat meldde de politie maandagavond in Bureau Brabant. Het was de tweede inbraakpoging in korte tijd, waarbij het waarschijnlijk tweemaal ging om dezelfde inbreker.

8 november