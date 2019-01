Reinaert de Vos van Toneelgroep Maan uit Son is vermakelijk vertier voor kinderen én volwassenen

Dat is in de voorstelling Reinaert de Vos van Toneelgroep Maan uit Son en Breugel niet anders. Het verhaal speelt zich af in het dierenrijk, maar alle beesten hebben verdomd veel menselijke trekjes. In het Vestzaktheater leefden zaterdagmiddag alle kinderen en kind gebleven volwassenen intens mee met de belevenissen van de sluwe slechterik die zich voor zijn vermeende daden moet verantwoorden bij de koning. Als aan het publiek uiteindelijk wordt gevraagd of Reinaert opgesloten of opgehangen moet worden, schreeuwen alle kinderen zonder enig mededogen evenwel 'ophangen'', en de volwassen toeschouwers moeten daar dan weer om lachen.