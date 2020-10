Rekensommetje valt voordelig uit: inwoners Best gaan toch niet meer dan 300 euro betalen voor afval

Dat is zo'n 13 procent meer dan dit jaar. Nu betalen inwoners een bedrag van 263,04 per perceel. Aanvankelijk hield Best voor volgend jaar nog rekening met een stijging van liefst 25 procent, naar 330,00 euro per jaar. Die berekening werd echter in juni al gemaakt, op een moment dat er relatief veel restafval werd aangeboden. ,,In juli, augustus en september is er juist minder restafval verwerkt en dus zijn daar ook minder kosten aan verbonden", stelt een voorlichter van de gemeente. ,,Als je dan dezelfde berekening maakt met de cijfers tot en met september, dan kom je uit op de genoemde 298 euro.”